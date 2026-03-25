Lestinjoki 19.3.1987: Tappiosta ei masennuta: Ehdokkaan kokemuksia

Valtiolliset vaalit ovat ohi. Toisia onnisti, toisia ei. Valtiollinen demokratia vaatii kuitenkin, että hävinneitäkin vaalien jälkeen on. Askartelunohjaaja Kyösti Kattilakoski totesi ehdokkuutensa olleen kovemman homman kuin luuli. 15 000 kilometriä ja 49 puhetilaisuutta oli Kyöstin saldo. Muuta tuhat markkaa omia rahoja ja toinen mokoma tukiryhmien rahoja menopuolelle. Kyösti edusti skdl:a.

Nyt oli selväpiirteistä käydä vaalikampanjaa, kun ei tarvinnut ajatella äänten keskittämistä vähemmistölle tai enemmistölle... Kuva: Lestinjoki

– Eniten aluksi ihmetytti tilaisuuksien vakavuus. Tuntui kuin olisi hautajaisissa ja toinen sukulainen kuolemassa. Yritin ainakin piristää tunnelmaa ottamalla kitaran ja laulamalla muutaman laulun. Puolueen kannalta on tietysti ilahduttavaa se, ettei tarvinnut lähteä siitä, että ääniä keskitettäisii