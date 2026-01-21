Paikallisuutiset
Lestijoen juhlavuoden arkistot – Lestinjoki 17.8.1978: ”Saarenpääläisille uusi silta”
Himangan ja Kannuksen rajamailla sijaitseva Saarenpään kyläyhteisö tulee ihan lähiaikoina saamaan uuden sillan, kun suunniteltu kaksiosaisen sillan uudistaminen tulee valmiiksi. Jokivarren asukkaille tarpeellinen kunnollinen joen ylityspaikka on jo siitäkin syystä, että useimmiten joen kahta puolta sijaitsevan kyläyhteisön viljelysmaista suurin osa on myöskin molemmin puolin jokea. Nykyajan koneita käytettäessä uudet ja paremmat sillat ovat tulleet entistä tarpeellisemmiksi.
Raha on sillan rakentajillekin se kompastuskivi, joka monesti estää suunnitelmat. Saarenpääläiset kokevat rahanpuutteen sikäli sillan rakentamisessaan, että vain toinen puoli on mahdollista rakentaa valmiiksi tämän kesän aikana. Viljo Rahkonen kertoi, että rakentaminen jouduttaneen vielä keskeyttämä