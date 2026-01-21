Paikallisuutiset

Lestijoen juhlavuoden arkistot – Lestinjoki 17.8.1978: ”Saarenpääläisille uusi silta”

Alpo Rahkonen näyttää miten hänen mielestään homma hoidettaisiin. Kuuntelijoina Olavi Saarenpää, Matti Salo, Viljo Alatalo, Soini Pentinmikko ja Seppo Luhtio. Kuva: Lestijoki

Himangan ja Kannuksen rajamailla sijaitseva Saarenpään kyläyhteisö tulee ihan lähiaikoina saamaan uuden sillan, kun suunniteltu kaksiosaisen sillan uudistaminen tulee valmiiksi. Jokivarren asukkaille tarpeellinen kunnollinen joen ylityspaikka on jo siitäkin syystä, että useimmiten joen kahta puolta sijaitsevan kyläyhteisön viljelysmaista suurin osa on myöskin molemmin puolin jokea. Nykyajan koneita käytettäessä uudet ja paremmat sillat ovat tulleet entistä tarpeellisemmiksi.

Lestijoki

Raha on sillan rakentajillekin se kompastuskivi, joka monesti estää suunnitelmat. Saarenpääläiset kokevat rahanpuutteen sikäli sillan rakentamisessaan, että vain toinen puoli on mahdollista rakentaa valmiiksi tämän kesän aikana. Viljo Rahkonen kertoi, että rakentaminen jouduttaneen vielä keskeyttämä

