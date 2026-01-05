Paikallisuutiset
Lestinjoki 11.8.1976: Kannus yllätti Suomen Cupissa: Ura kaatoi OLS:n 3-0
Paljon eivät painaneet kakkosdivisioonan kärkijoukkueen, Oulun Luistinseuran, aikaisemmat meriitit Kannuksen urheilukentällä kun se sai vastaansa voitontahtoa uhkuvan Kannuksen Uran. Yksinomaan voitontahdon varassa Uran 3-0 voitto ei kuitenkaan ollut: kannuslaisten peli oli parempaa miltei joka suhteessa.
Oulu aloitti pelin voimakkaasti. Hetken aikaa peli vaikutti ”yhteen maaliin pelaamiselta”. Kovin kauaa ei kuitenkaan kestänyt kun kannuslaiset ”unohtivat” heille epäedulliset ennakoinnit. Peli alkoi tasaantua ja tasaisena se sitten pysyikin ensimmäisen puoliajan puoleenväliin saakka. Puoliajan loppu