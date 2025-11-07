Paikallisuutiset

Lestijoki näkyy viimein torille – katso videolta kierros Kannuksen uudesta Rantapuistosta!

16400 kukkasipulia ja Kotirannasta siirretyt pensaat tuovat väriä Kannuksen entistä ehompaan keskustaan.

Kannuksen torin laatoituksen punainen matto johtaa rannan selfie-paikalle. Porrastus nostaa joen näkyviin. Kuva: Kaisa Suomala
Lestijoki

Kannuksen uusittu tori on kuoriutunut työmaa-aitojen takaa. Rantapuistoon on asennettu kuntolaitteita, ja työkoneet viimeistelevät kävelypolkuja. Kaikki alkaa olla valmista marraskuun 21. päivää varten, kun keskustan uusittu alue avataan yleisölle koko komeudessaan kaupungin joulunavauksen yhteydess

