Paikallisuutiset
Lestijoki näkyy viimein torille – katso videolta kierros Kannuksen uudesta Rantapuistosta!
16400 kukkasipulia ja Kotirannasta siirretyt pensaat tuovat väriä Kannuksen entistä ehompaan keskustaan.
Kannuksen uusittu tori on kuoriutunut työmaa-aitojen takaa. Rantapuistoon on asennettu kuntolaitteita, ja työkoneet viimeistelevät kävelypolkuja. Kaikki alkaa olla valmista marraskuun 21. päivää varten, kun keskustan uusittu alue avataan yleisölle koko komeudessaan kaupungin joulunavauksen yhteydess