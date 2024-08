Urheilu

Lestijoki-live ja KP Live: Kuka hallitsee Toholammin Huhan jokkiskisan metkut parhaiten - Suora lähetys sunnuntaina 11.8. klo 10 alkaen

Jarno Herranen Lestijoki

Oulaisten Inka Hillilä voitti JM-Huhan naisten luokan viime syksynä. Kuva: Jorma Ronkainen

Jokamiesluokan kilpailukalenteri on kesäkuukausina varsin tiivis, ja useita kisoja ajetaan vuosittain myös tällä alueella. Sunnuntaina järjestämisvuorossa on Toholammin Urheiluautoilijat, joka isännöi kisoja perinteiseen tapaan Huhan moottoriradalla. Kisoihin on ilmoittautunut 133 kuskia.

