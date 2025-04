Mielipiteet

Lestijoki-lehden tekstarit 30.4.2025: ”Mukavasti murtehella Kyläratiosa!”

Lestijärven tekstarit on suosittu palsta. Kuva: Kaisa Suomala

Lestijoki

Olipa Kannuksen torilla hyviä paistettuja muikkuja. Sais käydä useammin.

Ympäristölupa on tuulivoiman ehoton vaatimus, ja haittakorvaukset on maksettava pakollisina haittojen kärsijöille. Kunnallispäättäjien velvollisuus on puolustaa äänestäjien etua - ei tuulivoimayhtiöiden. Ilman huolellista lupaa