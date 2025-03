Paikallisuutiset

Yhdistetystä vaalikoneesta voi etsiä itselleen sopivaa ehdokasta sekä alue- että kuntavaaleihin.

Lestijoen vaalikone on avattu perjantaina – näitä paikallisia asioita ehdokkailta on kysytty

Maija Ahonen Lestijoki

Lestijoen vaalikone on avattu yleisölle perjantaina 14. maaliskuuta. Ehdokkailla on mahdollisuus vastata vaalikoneeseen vielä perjantaihin 21.3. asti, joten vaalikone voi täydentyä uusilla vastauksilla viikon verran julkistamisesta.

Hilla Group ja samalla Lestijoki tekevät kevään 2025 kunta- ja aluevaaleissa vaalikoneyhteistyötä Iltalehden kanssa.

Vaalikone sisältää yhteensä 30 väitettä, joista kymmenen liittyy arvoihin, kymmenen kuntavaaleihin ja kymmenen aluevaaleihin. Vaalikohtaisista kysymyksistä viisi on yleisiä ja viisi paikallisia, jotka on räätälöity erikseen jokaiselle kunnalle ja hyvinvointialueelle. Lestijoki on ollut laatimassa vaalikoneeseen paikallisia kysymyksiä.

Kysymykset ovat väitemuotoisia, ja vastausvaihtoehdot ovat skaalalla täysin eri mieltä, eri mieltä, neutraali, samaa mieltä ja täysin samaa mieltä.

Vaalikonetta voi käyttää kahdella tapaa. Voit itse vastata vaalikoneen väitteisiin, minkä jälkeen kone näyttää vastauksiisi parhaiten sopivat ehdokkaat sekä kunta- että aluevaalissa.

Voit myös hyödyntää vaalikonetta täyttämättä sitä itse. Voit selata yksittäisten ehdokkaiden vastauksia tai verrata keskenään eri ehdokkaiden vastauksia. Vertailuun voi valita kerrallaan viisi ehdokasta.

Lisäksi vaalikoneessa voi verrata puolueiden sijoittumista arvokartalle. Kunkin puolueen sijainti on määritelty kartalle sen kaikkien ehdokkaiden vastausten perusteella.

Vaalikone on käytettävissä vaalipäivään asti.

Kunta- ja aluevaalit ovat huhtikuussa. Ennakkoäänestys on kotimaassa 2.–8.4. ja ulkomailla 2.–5.4.

Uudet kunnan- ja aluevaltuustot aloittavat työnsä kesäkuun alussa.