Mielipiteet

Lestijoen tekstarit: ”Tehkää hyvä päätös ja muuttakaa tämä asia”

Tekstareissa juhannusmuistoja vuosikymmenten takaa ja toive pankille. Laita tekstareita tulemaan! Tekstarin voit lähettää numeroon 0445741505.

Lestijärven tekstarit on suosittu palsta. Kuva: Kaisa Suomala

Lestijoki

On se kumma ettei Toholammin kunta reagoi millään tavoin kun ihmiset valittavat puiden risuista ja roskista jotka on jätetty ympäri keskustaa kaatojen jälkeen?! Siellä kunnantalossa istuvat asian päättäjät eivät asu noiden risujen keskellä eivätkä näe niitä niin asia on helppo ohittaa! Tekninen joht