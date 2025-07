Mielipiteet

Lestijoen tekstarit: ”Nyt kannuslaiset katsomaan kesäteatteria!”

Kaisa Suomala Lestijoki

Tekstarin voit lähettää numeroon 0445741505. Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä tai jättää kokonaan julkaisematta.

Maria (Laura Harju), Paavo (Markus Kaarto) ja joutomies Sakari (Jaakko Hautamäki) Eskolan kesäteatterin vuoden 2023 näytelmässä. Kuva: Kaisa Suomala

No sehän on mukavaa että linnut on saanu yli vuoden etsiä risukasoista pesäpaikkaa! Ja kunta voi palkata syksyllä urakoitsijan siistimään alueet vai onko rahat menneet ex-kunnanjo