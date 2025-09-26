Kaisa Suomalan pääkirjoitus: Digipalvelut tuovat joustavuutta, mutta miten on käytettävyys? Ulla-Riitta Harjun mielipide: Toholammin terveyskeskuksen aukioloajat ovat kuin hölmöläisen peiton jatkamista Tarkistettua uutissisältöä siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Tilaa » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Tilaa lahjaksi » Mielipiteet Lestijoen katugallup Lestijärvellä: Mitä mieltä olet pankkipalveluista? Lestijoki Pe 26.9.2025 klo 9:54 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Jarmo Kanninen, Lestijärvi: Erittäin huonot. Itse pärjään, mutta niillä, joilla ei ole saatavilla nettiyhteyttä, on heikkoa. Kuva: Kaisa Suomala Mielipiteet Rahalaitokset Pankkipalvelut Kommentoi Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatKatri Yli-Kotilan kolumni uudesta elämänvaiheesta: Tyhjeneviä huoneita, uusia alkuja Kolumnit 23.9. | Päivitetty 24.9. ”Erityisen iso maaseutupankki” — pankkifuusio tuo OP Jokilaaksojen nimen kymmeneen konttoriin neljässä jokilaaksossa Paikallisuutiset 24.9. | Päivitetty 24.9. Poliisi: Viisi törkeää rattijuopumusta Kannuksessa viikonloppuna, yksi rattijuoppo aiheutti kolarin Paikallisuutiset 22.9. | Päivitetty 22.9. Kannukseen avattiin OLKA-piste, joka tarjoaa kiireetöntä kohtaamista ja vertaistukea Paikallisuutiset 23.9. Appelsiinipuu on kulkenut Sari Perttulan matkassa 40 vuotta ‒ ”Kasvien hoito ja kosmetologin työ ovat molemmat kemiaa” Paikallisuutiset 25.9. | Päivitetty 25.9. Tuoreimmat”En valita mutta kyrsiihän se!” — Lestijoen tekstaripalstalla kiitoksia ja ihmettelyä Mielipiteet 10:03 Lestijoen katugallup Lestijärvellä: Mitä mieltä olet pankkipalveluista? Mielipiteet 9:54 Appelsiinipuu on kulkenut Sari Perttulan matkassa 40 vuotta ‒ ”Kasvien hoito ja kosmetologin työ ovat molemmat kemiaa” Paikallisuutiset 25.9. | Päivitetty 25.9. Yli-Lestillä kurotaan digikuilua umpeen kylän yhteislaitteilla Paikallisuutiset 25.9. Kaisa Suomalan pääkirjoitus: Digipalvelut tuovat joustavuutta, mutta miten on käytettävyys? Pääkirjoitukset 24.9. Kaupallinen yhteistyöVedon tunne kotiovella voi maksaa yllättävän paljon Mainos TiiviKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fiPuhelinlasku kuriin – 5 asiaa, jotka liittymän vaihdossa on huomioitava Mainos 5G-liittyma.fiMainonta Hillan kanavissa toi Saara The Nuohoojalle uuden asiakaskunnan – ”Olen ollut tosi tyytyväinen yhteistyöhön” Mainos Hilla GroupNuorten velkaantuminen lisääntyy - miten katkaista velkakierre? Mainos turvallinenpikavippi.fi