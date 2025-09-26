Mielipiteet

Lestijoen katugallup Lestijärvellä: Mitä mieltä olet pankkipalveluista?

Lestijoki

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Jarmo Kanninen, Lestijärvi: Erittäin huonot. Itse pärjään, mutta niillä, joilla ei ole saatavilla nettiyhteyttä, on heikkoa. Kuva: Kaisa Suomala
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä