Lestijoen katugallup Kannuksessa: Millä konsteilla pärjäät pakkasella?

Lestijoki

Onni Erkkilä, Kannus: Paksusti vaatetta. Monta paitaa ja housut päälle. Kuva: Kaisa Suomala
