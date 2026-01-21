Lestijoki-lehden tekstarit 22.1.2026: ”Eikö oikeasti voida jo jättää nämä kekkosen ajan verkot unholaan...” Kannuksen Uran Veera Saarikoski juoksi toiseksi Oulussa TALVITARJOUS ❄️ Tilaa tästä » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Lestijoen lahjatilaus » Mielipiteet Lestijoen gallup Toholammilla: Pelottaako pubin aamuraatilaisia maailmantilanne? Kaisa Suomala Lestijoki Ke 21.1.2026 klo 10:46 0 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Eija Tarvonen, Toholampi: Ei pelota. Kuva: Kaisa Suomala Mielipiteet Viikon gallup Yhdysvaltain politiikka Presidentti Ruoka ja juoma Kommentoi (0) Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatPäiväkoti ja muu yleisö sai vastauksia suoraan Toholammin kunnanhallitukselta – Pinaattikeitto tekemässä paluun kouluruokailuun? Paikallisuutiset 19.1. | Päivitetty 10:08 Sari Övermanin kolumni: Katkeruuden kylmät sormet Kolumnit 20.1. ”Se kävi joutuin” – Sykäräisen kappeli on tyhjennetty purkua varten Paikallisuutiset 20.1. | Päivitetty 20.1. Marja Hylkilän esityksessä maakuntajohtajan raportti palautettiin uudelleen valmisteluun Paikallisuutiset 20.1. | Päivitetty 20.1. Suomen suurin tuulipuisto Lestijärvellä on valmis – OX2 on luovuttanut puiston omistajilleen Paikallisuutiset 20.1. | Päivitetty 20.1. Lataa lisää TuoreimmatLestijoki-lehden tekstarit 22.1.2026: ”Eikö oikeasti voida jo jättää nämä kekkosen ajan verkot unholaan...” Mielipiteet 10:50 Lestijoen gallup Toholammilla: Pelottaako pubin aamuraatilaisia maailmantilanne? Mielipiteet 10:46 Himangan Urheilijoiden Assi Hakala hiihti 12. sijalle SM-ladulla Urheilu 9:23 Kannuksen Uran Veera Saarikoski juoksi toiseksi Oulussa Urheilu 9:22 | Päivitetty 9:24 Minna Vörlinin ja Anne Säilynojan yhteistyö luo utuisia mutta tarkkoja näkymiä ruuhkavuosiin Kulttuuri 7:00 | Päivitetty 9:31 Kaupallinen yhteistyöÄlä luota vanhaan puustoarvioon – se voi maksaa kymmeniä tuhansia euroja myyntihetkellä Mainos SUOMEN SIJOITUSMETSÄTNäin kasvatat brändisi näkyvyyttä lyhytvideoiden avulla Mainos Wuohi DigitalMitä kulutusluottojen vertailussa tulee huomioida? Mainos Korkotutka.fiOletko harkinnut kesätyöpaikkaa paikallisessa mediassa? Hae Hilla Groupille! Mainos Hilla GroupKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fi