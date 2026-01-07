Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: ”Juhlavuodenkin perusta on monipuolinen sisältö” Lestijoki-lehden tekstarit 8.1.2026: ”Lämmin kiitos Verkko Korpela” TALVITARJOUS ❄️ Tilaa tästä » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Lestijoen lahjatilaus » Mielipiteet Lestijoen gallup Kannuksessa: Mitä mieltä olet suden kiintiömetsästyksestä? Lestijoki Ke 7.1.2026 klo 15:04 0 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Eeli Hautaluoma, Kannus: Totta kai niitä pitää ampua. Liian kesyjä niistä on tullut. Kuva: Kaisa Suomala Mielipiteet Luontoharrastukset Metsästys Kommentoi (0) Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös Luetuimmat”Lauantaina päätimme, että maanantaina keitetään kahvit” – Kahvila Paussin paikka avautui uudessa osoitteessa Kannuksen keskustassa Paikallisuutiset 5.1. Jussi Niinistön kolumni: ”Monta syytä juhlaan Kannuksen kaupungin juhlavuoden lisäksi” Mielipiteet 5.1. | Päivitetty 8:34 Lestijoki-lehden tekstarit 8.1.2026: ”Lämmin kiitos Verkko Korpela” Mielipiteet 11:52 Nokipalo aiheutti tehtävän Härkänevalle – Nuohousaika tilaukseen Paikallisuutiset 15:02 | Päivitetty 15:45 Lestinjoki 11.8.1976: Kannus yllätti Suomen Cupissa: Ura kaatoi OLS:n 3-0 Paikallisuutiset 5.1. Lataa lisää TuoreimmatHalpahalli aloittaa ensimmäiset koko organisaatiota koskevat muutosneuvottelut Paikallisuutiset 16:08 | Päivitetty 16:44 Lestijoen gallup Kannuksessa: Mitä mieltä olet suden kiintiömetsästyksestä? Mielipiteet 15:04 Nokipalo aiheutti tehtävän Härkänevalle – Nuohousaika tilaukseen Paikallisuutiset 15:02 | Päivitetty 15:45 Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: ”Juhlavuodenkin perusta on monipuolinen sisältö” Mielipiteet 13:43 | Päivitetty 13:48 Mitä mieltä olet suden kiintiömetsästyksestä? Mielipiteet 12:15 Kaupallinen yhteistyöNäin kasvatat brändisi näkyvyyttä lyhytvideoiden avulla Mainos Wuohi DigitalMitä kulutusluottojen vertailussa tulee huomioida? Mainos Korkotutka.fiOletko harkinnut kesätyöpaikkaa paikallisessa mediassa? Hae Hilla Groupille! Mainos Hilla GroupKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fiVedon tunne kotiovella voi maksaa yllättävän paljon Mainos Tiivi