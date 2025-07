Paikallisuutiset

Kokkolalainen Saroj Ghimire pisti Kannuksen Tukkitien liiketilan uuteen uskoon

Ravintola Kebabish avasi ovensa pari viikkoa sitten.

Saroj Ghimiren mukaan liiketila on remontoitu lattiasta kattoon. Kuva: Meliina Anias

Meliina Anias Lestijoki

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kannuksen Tukkitiellä sijaitseva liikekiinteistö on saanut uuden elämän, sillä täysin remontoitu ravintola Kebabish on avannut ovensa pari viikkoa sitten. Entuudestaan ravintolakäytöstä tunnettu tila on kokenut mittavan muodonmuutoksen ja sen toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Ravintolayrittäjä, kokkol