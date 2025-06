Mielipiteet

Kirje kyliltä: Solveig Polvi luki kirjan päivänsankarista

”Tuttavan luona huomasin kirjan jonka kannessa on iäkkäämpi hymyilevä mies.” Kuva: Clas-Olav Slotte

Solveig Polvi Lestijoki

Tätä kirjoittaessa on kesäkuun 17. Luen parhaillaan Sakari Oravan kirjan Elämäni urheilukirurgina ja huomasin että Orava täyttää tänään 80 vuotta. Vaikka luku-urakkani on kesken, tuntui, että on oikea päivä muistaa tätä miestä, josta en viikko sitten tiennyt oikeastaan mitään.

Tuttavan luona huomasin