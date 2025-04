Ihmiset

Kirjailija Maxim Fedorov: "Mietin, miten voisin auttaa Ukrainaa" ― tuleva kirja kertoo Suomen ja Ukrainan historiallisista yhteyksistä

Ylen ulkomaantoimittaja ja tietokirjailija oli eilen Kannuksessa, tänään Toholammilla.

Sotaa käyvässä Kiovassa Maxim Fedorov tunsi olevansa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. -Henkinen pahoinvointi laantui. Olin tekemässä oikeaa työtä Ukrainan hyväksi. Kirjailija ja toimittaja puhui Kannuksen kirjastossa maanantaina. Kuva: Kaisa Suomala

Kaisa Suomala Lestijoki

Journalisti ja kirjailija Maxim Fedorov on viime viikkoina katsonut tiiviisti Suomea junan ikkunasta. Syyskuussa ilmestyvän kirjan teemat, Suomen ja Ukrainan kahdenväliset yhteydet, kuljettavat häntä puhujakeikoille Orivedeltä Rovaniemelle, ja tällä viikolla Lestijokilaaksoon: maanantaina Kannuksen, tiistaina Toholammin kirjastoon.

– Ehkä paras asia kirjailijuudessa on se, että saan kiertää Suomea. Ihailen ja hämmästelen sitä, miten erilaisena Suomi näyttäytyy Helsingissä ja Helsingin ulkopuolella. Mitä pienempi paikkakunta, sitä suuremmalla innolla sinne matkustan, Fedorov sanoo.

Maxim Fedorov asuu Helsingissä. Pietarin kasvatti muutti Suomeen 21-vuotiaana vuonna 2006 opintojen vuoksi, ja jäi maahan.

– Tunnen paljon Pietarista tänne muuttaneita ihmisiä, joilla on erityinen rakkaus Pietariin, mutta minulle Helsinki tuntuu kodilta.

Läheiset ihmiset tekevät kaupungista kodin, mutta myös oma historia. Helsingissä Fedorov kasvoi aikuiseksi.

– Vaikka 21-vuotias on virallisesti aikuinen, onhan se kuitenkin nuori. Järki ja elämänkatsomus vasta muovautuu siinä iässä.

Kirjailijana Maxim Fedorov on tuottelias. Häneltä on julkaistu kaksi Ukrainaa käsittelevää, osin omakohtaista tietokirjaa. Kolmas on viimeistelyvaiheessa, julkaisuaika on syyskuussa.

Kaksi ensimmäistä kirjaa, Minun Ukrainani ja Sodan näyttämöt, syntyivät noin puolessa vuodessa. Kolmannessa, It­se­näi­syy­des­tä itsenäisyyteen: Suomi ja Ukraina 1917–1991, tausta-aineiston määrä yllätti. Suomen ja Ukrainan kahdenvälisistä suhteista tuli aluksi vastaan vain tiedonrippeitä, mutta pian kansallisarkisto paljastui runsaudensarveksi.

Laajoilla kansalaispiireillä oli Suomesta yhteyksiä Ukrainaan.

–Ystävyyskaupunkitoiminta sai ihmiset eniten pitämään yhteyttä Ukrainaan, mutta sitten oli kauppa- ja teollisuussuhteita, henkilökohtaisia suhteita, ja valtavasti matkailua etenkin sinne Ukrainan suuntaan, mutta myös Ukrainasta kävi täällä Suomessa matkailijoita. Ja kulttuurivaihtoa: täällä kävi kaksi kertaa esimerkiksi ukrainalainen jääshow.

Sodanjälkeisenä aikana Ukraina oli suomalaisille Neuvosto-Ukraina.

– Ukrainasta tiedettiin sen verran kuin Moskova salli. Suomi-Venäjä-seura oli iso toimija. Suomalaisille esiteltiin laajasti Neuvostoliiton kansallistasavaltoja, mutta tietysti Neuvostoliiton virallisen propagandan kautta, Fedorov sanoo.

Ukraina itsenäistyi tammikuussa 1918 vain puolitoista kuukautta Suomen jälkeen. Hetken aikaa mailla tuntui olevan mahdollisuus edetä yhtä jalkaa irti Venäjästä, mutta sekasortoiset vuodet osoittivat, että Suomi oli valtiona valmiimpi itsenäisyyteen. Neuvostoliiton vallattua muut valtiot puheet siitä, että itsenäisyyshaluja oli edes ollut, haipuivat nopeasti.

– Sitten kun Ukrainasta tuli osa Neuvostoliittoa, siitä Suomen silmissä erottamaton osa idästä tulevaa kommunismia. Suomessa oli jopa tapauksia, joissa Hella Wuolijoen hankkimia neuvostoelokuvia, siis Neuvosto-Ukrainan elokuvia, sensuroitiin eikä niitä päästetty Suomessa levitykseen.

Mannerheimin tiedetään pitäneen matalan profiilin yhteyksiä ulkomailla asuneisiin ukrainalaisiin 1920- ja 1930-luvuilla, ja talvisodan ajalta Fedorov löysi ukrainankielisiä lentolehtisiä, joilla Suomi yritti vaikuttaa kaukaa tulleisiin vihollissotilaisiin.

– Kun Ukrainassa käytiin kansalaiskeskusteluja itsenäistymisestä vuonna 1991, Suomea käytettiin esimerkkinä siitä, mitä Ukrainakin olisi voinut saavuttaa irrallaan Venäjästä.

Ukraina on valtava maa, on väärin ajatella, että siellä olisi koko ajan kauheaa joka paikassa, Maxim Fedorov sanoo. Huppari on tilaustyö Ukrainasta: sen on tehnyt paikallinen vaatturi. Kuva: Kaisa Suomala

Maxim Fedorov pääsi freelance-työhön Yleisradion venäjänkielisiin uutisiin vuonna 2013 ja oppi nopeasti monipuoliseksi journalistiksi. Työtä edisti kymmenen kielen taito.

– Siellä oli sellainen periaate, joka oli minun kannaltani erinomainen, että pienessä toimituksessa kaikki tekivät kaikkea. Tein juttuja, leikkasin juttuja, juonsin radiolähetyksiä- ja TV-lähetyksiä ja tietysti tein paljon juttuja verkkoon.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022, hän tarjoutui itse lähtemään paikalle.

– Sodan alkuaika oli minulle henkisesti todella raskas ja etsin keinoa, miten voisin auttaa Ukrainaa. Sattumalta törmäsin ulkomaantoimituksen johtoon ja ehdotin, että voisin lähteä Ukrainaan toimittajaksi sodan jälkeen, koska äidinpuoleinen sukuni on Ukrainasta Odessan alueelta. Minulle soitettiin seuraavana päivänä takaisin ja kysyttiin, haluaisitko lähteä nyt.

Fedorov on iloinen, että vastasi kyllä.

– Siellä tunsin, että olen oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Henkinen pahoinvointi laantui. Olin tekemässä oikeaa työtä Ukrainan hyväksi.

Paha olo oli paitsi surua ukrainalaisten puolesta, myös oman venäläisyyden aiheuttamaa ristiriitaa ja syyllisyyttä.

– Se oli kaikkea tätä mutta ennen kaikkea sitä, että Putin tekee jotain näin pahaa myös minunkin nimissäni, koska olen kasvanut venäläiseksi riippumatta siitä, mitä verta minussa virtaa.

Sotaa käyvässä Ukrainassa on helpompi työskennellä journalistina kuin sotaa edeltävän ajan Venäjällä, Fedorov sanoo. Ihmiset eivät pelkää puhua, ja jähmeä byrokratia puuttuu.

Mistä tekemästäsi jutusta olet ylpeä?

– Kyllä se on nämä kirjat, koska ne ovat paljon henkilökohtaisempia ja syvällisempiä kuin journalistiset jutut. Olen ylpeä siitä, että omalla nimelläni ja omalla tunnistettavuudellani pystyn kertomaan sekä Ukrainan historiasta ja siitä, millaista on olla siellä sodan aikana. Ukraina on valtava maa, on väärin ajatella, että siellä olisi koko ajan kauheaa joka paikassa.

Lempiherkku Ukrainasta on helppo nimetä.

– Siellä on ihania kurkkuja, olen kurkkujen suuri ihailija. Siellä on niitä itäeurooppalaisia pikku kurkkuja, mitä Suomesta ei saa. Olen kurkkulähettiläs!