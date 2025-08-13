Kari Nivala muistelee: Maailman merillä vuonna -85 Nevan Taistelija ja Laina ravivoittoihin viikonloppuna Tarkistettua uutissisältöä siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Tilaa » Kesä on yhtä juhlaa 💐 Kutsu, kiitä, onnittele! Tee ilmoitus » Mielipiteet Katugallup musiikista Kannuksessa: Paras biisi juuri nyt? Lestijoki Ke 13.8.2025 klo 17:00 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Joonas Sorvisto, Kokkola: Birgin Tuleen makaamaan. Kuva: Kaisa Suomala Mielipiteet Viikon gallup Musiikki Muusikot & bändit Taiteellinen ilmaisu ja media Kommentoi Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatToholammin Männistössä helteisiin on varauduttu huolella: ”Olemme joutuneet hankkimaan viilentimiä lääkehuoneisiin” Paikallisuutiset 8.8. | Päivitetty 8.8. ”Pieni palanen jää myös kirjoitettuna” ‒ Toholampilaisen Elvi Virkkalan uusi kirja kertoo elämän varrelta kootun tarinan rakkaudesta Ihmiset 10.8. Toholammin uudelle kunnanjohtajalle väliajan toimi ennen pestin alkua – ”En ole tehnyt tutkimusta, onko tavallista” Paikallisuutiset 12.8. | Päivitetty 12.8. Kännykkäkielto astui voimaan perusopetuksessa ‒ Kannuksen Juhani Vuorisen koulussa rajoitus laajennetaan oppituntien lisäksi myös muuhun kouluaikaan Paikallisuutiset 12.8. Savu säikäytti Toholammilla Paikallisuutiset 12.8. TuoreimmatKatugallup musiikista Kannuksessa: Paras biisi juuri nyt? Mielipiteet 17:00 Ohtakarin leirikeskus täyttyi ihmisistä, jotka juhlistivat yhteistä matkaa riemulla: ”Jumala löi päät yhteen ja naulat kantaan 50 vuotta sitten” Paikallisuutiset 14:00 | Päivitetty 14:47 Kannuslainen Jasperi Antinoja on vuoden palokuntanuori Paikallisuutiset 13:20 | Päivitetty 13:21 Kari Nivala muistelee: Maailman merillä vuonna -85 Mielipiteet 12:30 Vanhat opetustaulut esillä Galleria Justuksessa: ”Teoksissa näkyvät kauniisti luonnon monimuotoisuus ja kasvien yksityiskohdat” Kulttuuri 9:00 Kaupallinen yhteistyöKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fiPuhelinlasku kuriin – 5 asiaa, jotka liittymän vaihdossa on huomioitava Mainos 5G-liittyma.fiMainonta Hillan kanavissa toi Saara The Nuohoojalle uuden asiakaskunnan – ”Olen ollut tosi tyytyväinen yhteistyöhön” Mainos Hilla GroupNuorten velkaantuminen lisääntyy - miten katkaista velkakierre? Mainos turvallinenpikavippi.fiVuosisopimusasiakkaana ulkomainostaulujen hallinta on helppoa ja joustavaa Mainos Hilla Group Oyj