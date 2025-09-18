Toholammilla luovutettiin verta pitkästä aikaa Pääkirjoitus: Ajatustyö, aistit ja keittotaito torjuvat ruokahävikkiä Tarkistettua uutissisältöä siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Tilaa » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Tilaa lahjaksi » Mielipiteet Katugallup: Miten vähennät ruokahävikkiä? Tällä viikolla kysyimme Kannuksessa, miten ihmiset vähentävät ruokahävikkiä. Meliina Anias Lestijoki To 18.9.2025 klo 14:56 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Henna Kiiskilä, Lestijärvi: Uudelleenkäytän ruokia. Jos on jäänyt esimerkiksi perunamuusia niin teen siitä rieskoja. Kuva: Meliina Anias Mielipiteet Ruoka ja juoma Ruoanlaitto Kierrätys, uusiokäyttö Kommentoi Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatKannuksen 50-vuotiaissa palokuntanuorissa harrastaa Pohjanmaan paras nuori pelastaja — ”Pääsee tekemään kaikkea” Ihmiset 17.9. Oppimisen tuen uudistus astui voimaan elokuussa ‒ Kannuksessa ei hötkyillä asian suhteen Paikallisuutiset 15.9. Toholammin yrittäjien terveiset kunnalle: Suurteholataus ja nuorista kiinni Paikallisuutiset 15.9. Liikunta-alueiden hoito vaatii ilmaa, vettä, lannoitteita ja paljon työtä Urheilu 17.9. Terveysneuvontapiste Vaihtari aloitti Kannuksessa Paikallisuutiset 16.9. TuoreimmatKesälomalla rakkaan harrastuksen pariin ‒ Jussi Niinistön uutuuskirja Vienan veritie kertoo vuoden 1918 heimosodasta rivimiehen näkökulmasta Paikallisuutiset 16:00 Katugallup: Miten vähennät ruokahävikkiä? Mielipiteet 14:56 Kannuksen teknisten palveluiden lautakunta valitsi uuden yhdyskuntapäällikön Paikallisuutiset 13:02 Vanhan kaatopaikan piti siistiytyä betonijätteistä kesällä Kannuksen Eskolassa, mutta toisin kävi Paikallisuutiset 12:00 | Päivitetty 15:43 Pääkirjoitus: Ajatustyö, aistit ja keittotaito torjuvat ruokahävikkiä Paikallisuutiset 7:30 Kaupallinen yhteistyöVedon tunne kotiovella voi maksaa yllättävän paljon Mainos TiiviKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fiPuhelinlasku kuriin – 5 asiaa, jotka liittymän vaihdossa on huomioitava Mainos 5G-liittyma.fiMainonta Hillan kanavissa toi Saara The Nuohoojalle uuden asiakaskunnan – ”Olen ollut tosi tyytyväinen yhteistyöhön” Mainos Hilla GroupNuorten velkaantuminen lisääntyy - miten katkaista velkakierre? Mainos turvallinenpikavippi.fi