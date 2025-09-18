Mielipiteet

Katugallup: Miten vähennät ruokahävikkiä?

Tällä viikolla kysyimme Kannuksessa, miten ihmiset vähentävät ruokahävikkiä.

Lestijoki

Henna Kiiskilä, Lestijärvi: Uudelleenkäytän ruokia. Jos on jäänyt esimerkiksi perunamuusia niin teen siitä rieskoja. Kuva: Meliina Anias
