Tapani Syrin mielipidekirjoitus tuulivoimakeskusteluun: Muisti pettää Kaisa Suomalan pääkirjoitus: Onko taas kuntaliitosten aika? SYYSTARJOUS 🍂 Katso ja tilaa tästä » Ilahduta uutispaketilla - tilaa lahjaksi 💝 » Mielipiteet Katugallup: Mitä aiot tehdä syyslomalla? Meliina Anias Lestijoki To 16.10.2025 klo 7:00 | Päivitetty: To 16.10.2025 klo 8:03 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Maria Huhtakangas, Kannus: Aion neuloa. Kuva: Meliina Anias Mielipiteet Synnytys Neulonta Mielipidemittaukset Syysloma Kommentoi Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatToteutuuko tuulivoima Toholammilla? Wpd irtisanoi yhden isoimmista vuokrasopimuksista Paikallisuutiset 13.10. Sunnuntailounaalta pelastustöihin — Tervalan perhe Toholammilta huomasi, että naapurissa palaa, eikä aikaillut Paikallisuutiset 14.10. | Päivitetty 14.10. ”Kaupan päälle koko Himanka” – Tätä mieltä ainalilaiset ovat Kannuksen osakuntaliitosehdotuksesta Paikallisuutiset 14.10. | Päivitetty 14.10. Tekemistä syyslomalle ‒ Kolme nuorta pyörittää kahvilaa Toholammilla Paikallisuutiset 13.10. Malle Nissi lahjoitti Eva ja Oskari Tokoin antaman esiliinan museolle Paikallisuutiset 14.10. TuoreimmatLestijoen tekstarit: ”Kaikki ovat hyviä kuollessaan” Mielipiteet 9:00 Katugallup: Mitä aiot tehdä syyslomalla? Mielipiteet 7:00 | Päivitetty 8:03 ”Kun työkintaat on, sillä elämässä pärjää” — navetta-aamut, lapset ja ystävät pitävät Sirkka Brandtin Lestijärveltä kiinni elämässä Ihmiset 6:30 Toimittaja Maarit Tastula kertoo Köyhää väkeä -kirjassaan keskipohjalaisten siirtolaisuustarinoita Paikallisuutiset 15.10. Viikon 42 Eeben selfietunnelmissa Mielipiteet 15.10. | Päivitetty 8:03 Kaupallinen yhteistyöKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fiVedon tunne kotiovella voi maksaa yllättävän paljon Mainos TiiviPuhelinlasku kuriin – 5 asiaa, jotka liittymän vaihdossa on huomioitava Mainos 5G-liittyma.fiMainonta Hillan kanavissa toi Saara The Nuohoojalle uuden asiakaskunnan – ”Olen ollut tosi tyytyväinen yhteistyöhön” Mainos Hilla GroupNuorten velkaantuminen lisääntyy - miten katkaista velkakierre? Mainos turvallinenpikavippi.fi