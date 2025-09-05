Mielipiteet

Katugallup: Metsästys vai marjastus?

Tällä viikolla kysyimme Toholammilla, kumpi vie voiton: metsästys vai marjastus?

Lestijoki

Antero Ylitalo, Toholampi: Molemmat, mutta syksyisin marjastus vie voiton. Kuva: Meliina Anias
