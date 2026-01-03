Paikallisuutiset

Kari Karhula ohjailee Lestijärveltä käsin vieraspetojen metsästämistä – Pyyntikohteita mm. Maakannuskarin lahti Himangalla, Marinkaisten ranta Lohtajalla

Rahoituksen poukkoileminen hankaloittaa työtä. Luonnonsuojelu tarvitsee vaalikautta pitempiä näkymiä.

Kari Karhula on itsekin metsästäjä, ja testaa hankkeessa käytettäviä pienpetojen pyyntimenetelmiä myös kotikunnassaan Lestijärvellä. Minkkipyydystä viriteltiin viime syksynä Pappilanpuron rantaan. Kuva: Kaisa Suomala
Kari Karhula on tällä hetkellä vanhempainvapaalla työstä, jonka tulokset näkyvät arvokkailla lintuvesillä eri puolilla Suomea. Hän vetää kotitoimistostaan Lestijärveltä projektipäällikkönä Metsähallituksen Helmi-hanketta, jossa pyydetään luontoon levinneitä vieraspetoja supikoiraa ja minkkiä vesialu

