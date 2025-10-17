Paikallisuutiset
Kannuslaislähtöiset ystävykset luotsaavat Fundua – Suomalaiset pk-yritykset nousuun uuden rahoituskanavan kautta
Lasse Vuola ja Tero Fordell: ”Mies voi lähteä Kannuksesta, mutta Kannus ei miehestä”
Kannuslaislähtöiset Lasse Vuola ja Tero Fordell ovat Funda Oy:n taustalla. Vuola on yrityksen toimitusjohtaja ja Fordell rahoitusjohtajana.
Lasse Vuola, mikäs ihme se Fundu on ?
– Me rahoitamme suomalaisia pk-yrityksiä. Koko juttu lähti liikkeelle siitä, että lueskelin lehteä anoppilassa vuonna 2013 j