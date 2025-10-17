Paikallisuutiset

Kannuslaislähtöiset ystävykset luotsaavat Fundua – Suomalaiset pk-yritykset nousuun uuden rahoituskanavan kautta

Lasse Vuola ja Tero Fordell: ”Mies voi lähteä Kannuksesta, mutta Kannus ei miehestä”

Lasse Vuola ja Tero Fordell ystävystyivät jo lapsuudessa Kannuksen kylänraitilla. Kuva: Lestijoki

Kannuslaislähtöiset Lasse Vuola ja Tero Fordell ovat Funda Oy:n taustalla. Vuola on yrityksen toimitusjohtaja ja Fordell rahoitusjohtajana.

Lasse Vuola, mikäs ihme se Fundu on ?

– Me rahoitamme suomalaisia pk-yrityksiä. Koko juttu lähti liikkeelle siitä, että lueskelin lehteä anoppilassa vuonna 2013 j

