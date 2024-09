Paikallisuutiset

Kannuslaiset huolestuivat: missä on Raasakan puretun koulun Pro Patria -muistotaulu?

Muistotaulu löytyi. Mikä on lopulta muistotaulun uusi paikka? Kuva: Joni Mäki-Petäjä

Lähes jokaisessa koulussa ja jokaisella kylällä on, tai on ainakin ollut, sodissa kaatuneiden muistotaulu eli Pro Patria -taulu. Pro Patria on latinaa ja tarkoittaa suomeksi Isänmaan puolesta.

Pro Patria-taulut ovat suomalainen perinne, joka sai alkunsa heti talvisodan jälkeen, jolloin niin koulujen