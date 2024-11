Paikallisuutiset

Kannuksessa pääsee tutustumaan paloautoihin

Liisa Ängeslevä Lestijoki

Paloasemilla pääsee tutustumaan myös paloautoihin. Arkistokuva. Kuva: Elina Paavola

Kannuksen paloasema on yksi niistä, joissa vietetään lauantaina päivää paloasemalla. Palotarkastaja Jari Nygårdin mukaan päivän aiheena on arjen turvallisuus. Odotettavissa on kävijöitä ihan mukavasti, sillä viime vuonna Kannuksessa kävi paloasemapäivässä 300 ihmistä ja Lestijärvellä 58. Koko Soiten