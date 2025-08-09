Paikallisuutiset
Kannuksen Ura saa vastaansa puolivälierissä ennen kautta lähes varmana nousijana povatun Jyväskylän Kirin
Aikamoista draamaa tarjosi miesten Ykköspesiksen runkosarjan viimeinen kierros. Puolivälieräparit vaihtuvat tiheään. Ura lähti runkosarjan viimeiseen otteluun Simoon kokoonpanolla, josta puuttui kolme avainpelaajaa eli ykköskärki Kasperi Salmela, kapteeni Eliel Koskela ja tehokkain lyöjäjokeri Jussi Partanen. Ura oli varmistanut puolivälieräpaikan, mutta kotietu olisi ollut mahdollista saavuttaa vielä. Ura on pelannut huomattavasti paremmin kotona kuin vieraissa. Lopulta Uran kolmen pisteenkään voitto ei olisi kotietua tuonut.
Simon Kiri siis voitti Uran kotareissa 2-1 (8-2, 5-6, 1-0). Uran heikot esitykset kotareissa saivat jatkoa, kun kukaan lyöjistä ei onnistunut kotiuttamaan etenijää.
Kankaanpään Maila voitti Seinäjoen 2-0 (3-1, 3-2) ja voitolla varmisti kotiedun, kun Puijon Pesis hävisi samaan aikaan Kouvolan kakkosjoukkueelle 1-2 (1-4, 5-3, 0-1). Jos Ura olisi onnistunut voiton nappaamaan Simosta, Ura olisi mennyt Puijon ohi ja olisi kohdannut Kankaanpään puolivälierissä.
Uran loppusijoitus sarjassa oli lopulta seitsemäs, mutta kun Kouvola2 ei voi osallistua nousupeleihin, Ura on siis mukana puolivälierissä.
Koskenkorva 21 0 3 53p
PunaMustat 19 0 5 46p
_______________________
Kiri (J-kylä) 16 0 8 46p
Kankaanpää 15 0 9 39p
Kuopio 11 0 13 38p
Kouvola2 14 0 10 37p
Kannus 12 0 12 37p
______________________
Seinäjoki 11 0 13 31p
______________________
Simo 9 0 15 29p
Ylivieska 7 0 17 26p
Siilinjärvi 7 0 17 18p
Lohi (J-kylä) 2 0 22 10p
Tähän asti PunaMustia Helsingistä on pidetty todennäköisimpänä Uran vastustajana puolivälierissä. Mutta Jyväskylän Kiri suli lopulta kolmannelle sijalle sarjassa ja PuMu meni suoraan välieriin yhdessä Koskenkorvan kanssa. Näin yhtenä ennakkosuosikkina kauteen lähtenyt Jyväskylän Kiri kohtaa Kannuksen Uran puolivälierissä.
Kiri on paperilla selvä ennakkosuosikki Uraa vastaan. Mutta pelit pelataan kentällä eikä paperilla. Puolivälieräsarja pelataan paras kolmesta -sarjana. Eli se on varsin lyhyt sarja ja silloin usein heikompi joukkue saa pientä etua. Onko Ura sitten heikompi, sillä runkosarjassa Uran ja Kirin voitot menivät tasan. Joka tapauksessa Ura pääsee haastamaan Kiriä varsin paineettomassa tilanteessa, sillä kaikki paineet ovat Kirillä. Jyväskyläläiset eivät taatusti olleet budjetoineet puolivälieriä vaan keskittyivät jo välieriin. Nyt kuitenkin puolivälierät tulevat nopeasti eteen, sillä ne alkavat jo tiistaina Jyväskylässä. Jos Ura onnistuisi kampeamaan Kirin laulukuoroon, Ura kohtaisi välierässä Koskenkorvan. Jos taas Kiri menisi jatkoon, se kohtaisi välierässä Puna Mustat.
Pesäpalloliitto ei toistaiseksi ole vahvistanut puolivälieräpareja.
Suoraan välieriin: Koskenkorvan Urheilijat, Puna Mustat (Helsinki)
Puolivälieräparit (paras kolmesta): Jyväskylän Kiri- Kannuksen Ura, Kankaanpään Maila- Puijon Pesis.
Alustavat pelipäivät: ti 12.8 Kiri-Ura, to 14.8. Ura-Kiri, mahdollinen kolmas peli la 16.8. Kiri-Ura
Putoamiskarsinnat: Simon Kiri-Jyväskylän Lohi, Ylivieskan Kuula- Siilinjärven Pesis.