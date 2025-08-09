Paikallisuutiset

Kannuksen Ura saa vastaansa puolivälierissä ennen kautta lähes varmana nousijana povatun Jyväskylän Kirin

Kannuksen Ura kohtaa puolivälierissä lopulta Jyväskylän Kirin. Ura voitti Kirin Kannuskessa kotiottelussaan kesäkuussa. Tässä etenijä palaa kotipesään ja pallo on lukkari Riku Kyllösen räpylässä. Kuva: Ari Kungas

Aikamoista draamaa tarjosi miesten Ykköspesiksen runkosarjan viimeinen kierros. Puolivälieräparit vaihtuvat tiheään. Ura lähti runkosarjan viimeiseen otteluun Simoon kokoonpanolla, josta puuttui kolme avainpelaajaa eli ykköskärki Kasperi Salmela, kapteeni Eliel Koskela ja tehokkain lyöjäjokeri Jussi Partanen. Ura oli varmistanut puolivälieräpaikan, mutta kotietu olisi ollut mahdollista saavuttaa vielä. Ura on pelannut huomattavasti paremmin kotona kuin vieraissa. Lopulta Uran kolmen pisteenkään voitto ei olisi kotietua tuonut.

Simon Kiri siis voitti Uran kotareissa 2-1 (8-2, 5-6, 1-0). Uran heikot esitykset kotareissa saivat jatkoa, kun kukaan lyöjistä ei onnistunut kotiuttamaan etenijää.

Kankaanpään Maila voitti Seinäjoen 2-0 (3-1, 3-2) ja voitolla varmisti kotiedun, kun Puijon Pesis hävisi samaan aikaan Kouvolan kakkosjoukkueelle 1-2 (1-4, 5-3, 0-1). Jos Ura olisi onnistunut voiton nappaamaan Simosta, Ura olisi mennyt Puijon ohi ja olisi kohdannut Kankaanpään puolivälierissä.

Uran loppusijoitus sarjassa oli lopulta seitsemäs, mutta kun Kouvola2 ei voi osallistua nousupeleihin, Ura on siis mukana puolivälierissä.

Runkosarja Koskenkorva 21 0 3 53p PunaMustat 19 0 5 46p _______________________ Kiri (J-kylä) 16 0 8 46p Kankaanpää 15 0 9 39p Kuopio 11 0 13 38p Kouvola2 14 0 10 37p Kannus 12 0 12 37p ______________________ Seinäjoki 11 0 13 31p ______________________ Simo 9 0 15 29p Ylivieska 7 0 17 26p Siilinjärvi 7 0 17 18p Lohi (J-kylä) 2 0 22 10p

Tähän asti PunaMustia Helsingistä on pidetty todennäköisimpänä Uran vastustajana puolivälierissä. Mutta Jyväskylän Kiri suli lopulta kolmannelle sijalle sarjassa ja PuMu meni suoraan välieriin yhdessä Koskenkorvan kanssa. Näin yhtenä ennakkosuosikkina kauteen lähtenyt Jyväskylän Kiri kohtaa Kannuksen Uran puolivälierissä.

Kiri on paperilla selvä ennakkosuosikki Uraa vastaan. Mutta pelit pelataan kentällä eikä paperilla. Puolivälieräsarja pelataan paras kolmesta -sarjana. Eli se on varsin lyhyt sarja ja silloin usein heikompi joukkue saa pientä etua. Onko Ura sitten heikompi, sillä runkosarjassa Uran ja Kirin voitot menivät tasan. Joka tapauksessa Ura pääsee haastamaan Kiriä varsin paineettomassa tilanteessa, sillä kaikki paineet ovat Kirillä. Jyväskyläläiset eivät taatusti olleet budjetoineet puolivälieriä vaan keskittyivät jo välieriin. Nyt kuitenkin puolivälierät tulevat nopeasti eteen, sillä ne alkavat jo tiistaina Jyväskylässä. Jos Ura onnistuisi kampeamaan Kirin laulukuoroon, Ura kohtaisi välierässä Koskenkorvan. Jos taas Kiri menisi jatkoon, se kohtaisi välierässä Puna Mustat.

Pesäpalloliitto ei toistaiseksi ole vahvistanut puolivälieräpareja.

Ykköspesis 2025 Suoraan välieriin: Koskenkorvan Urheilijat, Puna Mustat (Helsinki) Puolivälieräparit (paras kolmesta): Jyväskylän Kiri- Kannuksen Ura, Kankaanpään Maila- Puijon Pesis. Alustavat pelipäivät: ti 12.8 Kiri-Ura, to 14.8. Ura-Kiri, mahdollinen kolmas peli la 16.8. Kiri-Ura Putoamiskarsinnat: Simon Kiri-Jyväskylän Lohi, Ylivieskan Kuula- Siilinjärven Pesis.