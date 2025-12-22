Urheilu

Kannuksen Ura avaa kauden kotonaan äitienpäivänä Siilinjärven Pesistä vastaan

Kannuksen Ura ja Simon Kiri kohtaavat neljästi kauden aikana. Kuva viime kesän Ura-Simo pelistä. Kuva: Nea Kopsala

Ykköspesiksen otteluohjelmat on julkaistu. Sekä miesten että naisten osalta sarjakausi käynnistyy vapun jälkeisellä viikolla. Molemmissa sarjoissa pelataan runkosarjan jälkeen kahdeksan parhaan pudotuspelit, joiden voittaja juhlii sarjan mestaruutta ja nousee Superpesikseen. Loppuottelun häviäjä saa uuden mahdollisuuden Superpesis-karsinnassa.

Miesten Ykköspesiksessä päädyttiin sarjajärjestelmämuutokseen, kun Kouvolan Pallonlyöjät luopui kakkosjoukkueensa sarjapaikasta.

– Runkosarjaan tarvittiin lisäotteluita kasvattamaan ottelumäärää. Muutoksen myötä eri vastustajia vastaan pelattavat lisäottelut eivät vaikuta kilpailullisesti liikaa, kun kahdeksan parasta jatkaa ylempiin pudotuspeleihin ja niistä kaikki aloittavat pudotuspelien ensimmäiseltä kierrokselta, Pesäpalloliiton kilpailupäällikkö Juha Kuoppala avaa.

Runkosarjassa nähdäänkin hurjan mielenkiintoisia otatuksia. Viime kaudella loppuotteluun yltänyt Puna-Mustat, välierissä helsinkiläisille hävinnyt Jyväskylän Kiri (2020) ja Superpesiksestä pudonnut Haminan Palloilijat ovat vastakkain peräti neljä kertaa. Paikallisderbyissä toisensa kohtaavat neljästi Kankaanpään Maila ja Ulvilan Pesä-Veikot, Kannuksen Ura ja Simon Kiri, Puijon Pesis Kuopiosta ja Siilinjärven Pesis sekä Seinäjoella Maila-Jussit ja Nurmon Jymy.

Kannuksen Ura aloittaa kautensa äitienpäivänä 10. toukokuuta Siilinjärven Pesistä vastaan Neoen Areenalla. Seuraavana viikonloppuna on vuorossa ensimmäinen vieraspelikiertue, kun Ura kohtaa Ulvilan ja Kankaanpään.

Runkosarjan viimeinen kierros pelataan 9. elokuuta, jolloin Ura saa vastaansa Kannuksessa kauden neljännen kerran Simon Kirin.

