Kulttuuri

Kannuksen Pappilan puiston Blues -tapahtumassa vallitsi lämminhenkinen tunnelma

Tapahtumassa vallitsi lämminhenkinen tunnelma. Kuva: Meliina Anias

Kannuksessa raikasi taas musiikki, kun Pappilan puisto täyttyi tuttuun tapaansa paikallisista esiintyjistä sekä yhdessäolon ilosta. Myrskyvaroituksista huolimatta sää suosi tapahtumaa.

Tämä Pappilan puiston Blues on kaiken ikäisille suunnattu ulkoilmatapahtuma, joka järjestettiin tänä kesänä jo kuudennen kerran.

– Pappilan puiston Blues on saavuttanut suuren suosion, ja joka kesä on ollut noin 500–600 kävijää. Odotamme kävijöitä saman verran myös tälle vuodelle, kertoo Kannuksen se

