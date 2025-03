Paikallisuutiset

Kannuksen maatalouskoulutukseen ennätysmäärä hakijoita – Toholammin ja Kannuksen lukioihin mahtuisi enemmänkin

Liisa Ängeslevä Lestijoki

Kpedun Kannuksen toimipaikassa opetetaan muun muassa metsäalaa, johon oli peruskoulunsa päättäviä hakijoita enemmän kuin voidaan ottaa. Suurin karsinta joudutaan tekemään kuitenkin maatalouskoulutukseen hakeneista. Kuva: Kaisa Suomala

Kevään yhteishaku peruskoulunsa päättäville ja ilman tutkintoa oleville on päättynyt tiistaina 18. maaliskuuta. Haussa oli mukana nyt 82 200 hakijaa, mikä on 3 600 enemmän kuin viime vuonna. Haettavana on yhteensä noin 78 200 aloituspaikkaa.

Opetushallituksen mukaan tänä keväänä perusopetuksen päättä