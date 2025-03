Paikallisuutiset

Kannuksen Kaukolämpö Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Jani Rentola

Jani Rentola on aloittanut Kannuksen Kaukolämmön uutena toimitusjohtajana. Kuva: Joni Mäki-Petäjä

Kannuksen Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtajana on aloittanut viime viikon maanantaina kokkolalainen Jani Rentola, 45. Hän on syntyisin Vetelistä ja koulutukseltaan Rentola on kemian tekniikan insinööri syventyen prosessitekniikkaan ja energiatekniikkaan.

– Reilu 20 vuotta olin Nesteellä erilaisissa teht