Kannukseen tulossa Keski-Pohjanmaan ensimmäinen lintuhoitola

Kpedulle suunniteltu hoitola voisi aloittaa toimintansa vuoden kuluttua.

Luonnonvaraisille linnuille aiotaan perustaa rekisteröity ja valvottu hoitola. Sille haetaan parhaillaan hankerahoitusta. Kuvassa on joutsen, joka vuoden alussa vietti aluksi 2 viikkoa Jukka Ylikarjulan pihasaunassa ja sitten 2 kuukautta Kannuksen lintuhoitolassa. Lintu vapautettiin hyvävoimaisena Kokkolan Vitsarin pelloille muiden joutsenten seuraan huhtikuun puolivälissä. Kuva: Jukka Ylikarjula
Lestijoki

Kannukseen on suunnitteilla Keski-Pohjanmaan ensimäinen rekisteröity ja valvottu lintuhoitola. Hoitola tulisi Keski-Pohjanmaan ammattiopiston (Kpedu) Kannuksen toimipaikan yhteyteen.

Vuosittain viranomaisille ja lintuharrastajille tulee runsaasti yhteydenottoja loukkaantuneista linnuista, mutta aluee

