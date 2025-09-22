Paikallisuutiset
Kannukseen tulossa Keski-Pohjanmaan ensimmäinen lintuhoitola
Kpedulle suunniteltu hoitola voisi aloittaa toimintansa vuoden kuluttua.
MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen
MAINOS - mainos päättyy
Kannukseen on suunnitteilla Keski-Pohjanmaan ensimäinen rekisteröity ja valvottu lintuhoitola. Hoitola tulisi Keski-Pohjanmaan ammattiopiston (Kpedu) Kannuksen toimipaikan yhteyteen.
Vuosittain viranomaisille ja lintuharrastajille tulee runsaasti yhteydenottoja loukkaantuneista linnuista, mutta aluee