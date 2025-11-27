Paikallisuutiset
Kaksi kiertotietä samoille pyydyksille – veri veti Petteri Kiiskilän insinöörin hommista isän rinnalle kalastajaksi
Lestijärven vuoden yrittäjänä palkitaan isä ja poika, jotka tekevät samaa työtä itsenäisinä ammatinharjoittajina sekä yhdessä että erikseen. Aulis ja Petteri Kiiskilä ovat Lestijärven ainoat ammattikalastajat.
Kummallekaan ammatti ei ole ollut ensimmäinen valinta, mutta vuosien kokemuksen jälkeen yrittäjyys kalastajana tuntuu juuri oikealta.
Lestijärven ranta näkyy Petteri Kiiskilän keittiön ikkunaan. Hän osti lapsuudenkotinsa vanhemmiltaan muutama vuosi sitten.
Pihapiirissä on kalahalli, jossa ei tällä het