Paikallisuutiset

Kaksi kiertotietä samoille pyydyksille – veri veti Petteri Kiiskilän insinöörin hommista isän rinnalle kalastajaksi

Kalastajat. Aulis Kiiskilä ja Petteri Kiiskilä ovat isä ja poika, ja tällä hetkellä ainoat Lestijärven ammattikalastajat. Heidät palkittiin torstai-iltana Lestijärven kunnan vuoden yrittäjinä 2025. Kuva: Kaisa Suomala

Lestijärven vuoden yrittäjänä palkitaan isä ja poika, jotka tekevät samaa työtä itsenäisinä ammatinharjoittajina sekä yhdessä että erikseen. Aulis ja Petteri Kiiskilä ovat Lestijärven ainoat ammattikalastajat.

Kaisa Suomala Lestijoki

Kummallekaan ammatti ei ole ollut ensimmäinen valinta, mutta vuosien kokemuksen jälkeen yrittäjyys kalastajana tuntuu juuri oikealta.

Lestijärven ranta näkyy Petteri Kiiskilän keittiön ikkunaan. Hän osti lapsuudenkotinsa vanhemmiltaan muutama vuosi sitten.

Pihapiirissä on kalahalli, jossa ei tällä het