Mielipiteet

Jussi Niinistön kolumni Ollikkala-messujen alla: ”Maaseutua ei voi tuoda”

Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö. Kuva: Jukka Lehojärvi

Lestijoki

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston eli Kpedun luonnonvara-alan toimipisteessä Ollikkalassa järjestettävillä messuilla on erityinen juhlavuoden tuntu, sillä siellä annettu koulutus täyttää sata vuotta.

Ollikkala on maakunnan vanhin ammatillinen oppilaitos. Jo vuodesta 1925 siellä on koulutettu osaajia ja kehitetty ratkaisuja, jotka edistävät maaseudun elinvoimaisuutta, kestävää maa- ja metsätaloutta sekä huoltovarmuutta.

Vuosisataisen matkan varrella koulutus on jatkuvasti uusiutunut. Ennen muuta se on koneellistunut. Viime aikoina digitalisaatio ja robotisaatio ovat edenneet, mutta kaiken aikaa keskiössä on ollut opinahjon perustehtävä: kotimaisen ruoantuotannon varmistaminen.

Kaikkiaan koulutus on tärkeää, sillä elävä maaseutu on avain koko Suomen hyvinvointiin.

Opetuksella Ollikkalassa on pitkät perinteet ja valoisa tulevaisuus. Opiston vetonaula on moderni opetus-, tutkimus- ja kehittämisnavetta, jonka vihkiäisiä vietettiin kolmisen vuotta sitten. Kyseessä on aivan uudenlainen kotieläintuotannon oppimisympäristö. Kaupungin kannalta katsottuna se turvaa korkeatasoisen maaseutuopetuksen tulevaisuuden Kannuksessa.

Kaikkiaan koulutus on tärkeää, sillä elävä maaseutu on avain koko Suomen hyvinvointiin. Maaseutu on olennainen osa Suomen huoltovarmuutta, tarjoten perustan ruoantuotannolle, edistäen energia- ja luonnonvaraomavaraisuutta sekä luoden työpaikkoja ja yrittäjyysmahdollisuuksia.

Luonnonvara-alan kentällä on tarjolla kolminumeroinen lukumäärä erilaisia maaseudun ammatteja, mainittakoon vain koneenkorjaajan, konekuskin, eläintenhoitajan, viljelijän, metsänhoitajan, yrittäjän ja luontoihmisen uramahdollisuudet.

Maaseutua ei voi tuoda, niin kuin vanha sanonta kuuluu. Elävä maaseutu tarkoittaa elävää Suomea. Maaseutu on suomalaisen yhteiskunnan keuhkot ja kaupungit sen sydän. Molempia tarvitaan, jotta koko Suomi voi hyvin.

Suomella on mahdollisuus olla merkittävä ruuan vientimaa. Suomesta voi tulevaisuudessa tulla ruoantuotannon globaali vastuunkantaja. Meillä tuotetaan maailman puhtainta ja turvallisinta ruokaa, tämä on hyvä kuluttajan muistaa valintoja tehdessään. Kotimaisen lähiruoan suosiminen on ekoteko. Lähiruoan käyttö on myös suomalaisen ruoantuottajan työn arvostamista.

Onnittelut satavuotiaalle ammattiopistolle ja kiitos kaikille Ollikkala-messujen järjestelyissä mukana oleville, vietetään hienot juhlavuoden messut!

Jussi Niinistö

Kannuksen kaupunginjohtaja