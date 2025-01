Paikallisuutiset

Junnolan kiinteistö vaihtoi omistajaa Kannuksessa – Toive-kirppis muuttaa uusiin tiloihin

Ns. Junnolan kiinteistö on vaihtanut omistajaa Kannuksessa. Kuva: Joni Mäki-Petäjä

Kannuksen ydinkeskustan kiinteistökaupat ovat saaneet jatkoa, kun ns. Junnolan kiinteistön omistajuus on vaihtunut syksyn aikana. Kiinteistöllä oleva uusin rakennus on vuonna 1989 valmistunut liiketila, jossa Toive-kirppis on ollut vuokralaisena. Koko tontti on noin 6000 neliötä.

Junnolan kiinteistön