Mielipiteet

Jukka Oravaisen kolumni: ”Kevyttä kevätpöhinää”

Jukka Oravainen Kuva: Lestijoki

Lestijoki

Meillä on kuulemma hyvä pöhinä. Näin on meille kerrottu ihan ouvonkyläläisten toimesta, ja ihan kysymättä tahi pyytämättä. Mitä se pöhinä oikein on – miten pöhinä näkyy ja kuuluu?

Pöhinä, YLEn lukijaäänestyksen vuoden sana 2013, ensimmäiset kirjalliset viittaukset löytyvät 1700-luvun lopulta. Tuon aj