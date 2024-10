Kulttuuri

Juhani Kellosalon runoissa juuret yltävät niin Lestijokilaaksoon kuin ihmiskunnan alkuhämäriin

Kustannusosuuskunta Länsirannikko julkaisee torstaina 10.10. toholampilaislähtöinen Kellosalon uuden runokokoelman.

Anni Saari Lestijoki

Juhani Kellosalo ei kirjoita pakolla joka päivä, vaan hänellä on kirjoitusperiodeja, joiden aikana tekstiä syntyy kerralla enemmän.

Kustannusosuuskunta Länsirannikko julkaisee torstaina 10.10. Juhani Kellosalon runokokoelman Toiset meistä. Kellosalo on syntynyt Toholammilla ja asuu nykyisin Ilmajoella. Hän on tehnyt työuransa lääkärinä, mutta on koko ajan kirjoittanut myös kaunokirjallisuutta. Toiset meistä on Kellosalon yhdeksä