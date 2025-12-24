Paikallisuutiset

Jouluna koti voi olla lemmikille täynnä vaaranpaikkoja – Jutusta löydät myös päivystävien eläinlääkäreiden numerot

Koristeet, kynttilät ja jouluherkut voivat aiheuttaa vakavia riskejä. Muistilista auttaa tekemään joulusta turvallisen eläimille.

Anne Mattila
Lestijoki

Joulu on iloinen yhdessäolon juhla, johon osallistuvat myös perheen lemmikit. Helsingin eläinsuojeluyhdistys muistuttaa, että joulunviettoon liittyy monia tapoja, jotka voivat olla riski eläimen turvallisuudelle.

Juhlapöydän antimia käsiteltäessä ja kodin joulusisustuksessa on aina mietittävä myös le

