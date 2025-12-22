Ihmiset

Joulun tunnelma kukoistaa ‒ Kannuslaisten Tuija ja Markku Tiluksen kodissa riittää koristeita runsain mitoin

Tilukset eivät osaa tarkalleen sanoa, kuinka paljon koristeita heillä on. Kuva: Meliina Anias

Kun astuu kannuslaisten Tuija ja Markku Tiluksen taloon, voi hetken luulla saapuneensa Korvatunturille Joulupukin pajaan. Kodin täyttävät tontut, valot ja monet muut koristeet. Heille joulu merkitsee perinteitä, musiikkia ja yhdessäoloa.

Meliina Anias Lestijoki

Tilusten lämmin mieltymys jouluun on lähtenyt lapsuudesta. Esimerkiksi ruokailu joulupöydän äärellä ja joulukuusen haku ovat säilyneet vuosikymmenten ajan, toki sillä muutoksella, että nykyisin olohuonetta koristaa näyttävä muovikuusi.

– Meillä on aina ollut aito kuusi, mutta koska joillekin sukulais