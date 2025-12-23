Paikallisuutiset
Joulun perinneruuat pitävät edelleen pintansa – Kotimaisuus ja vastuullisuus näkyvät silti entistä enemmän suomalaisten joululautasilla
Perinteistä on lupa myös poiketa esimerkiksi Marttaliiton kala–kasvis-menulla. Tärkeintä on yhteinen joulupöytä, jossa on huomioitu kaikkien makumieltymykset.
Joulu on aikaa, jolloin kunnioitetaan vanhoja perinteitä usein myös ruokapöydässä. Yksi perinteisistä ruuista on joulukinkku, jota aikoo HKFoodsin teettämän kinkkukyselyn mukaan syödä 80 prosenttia suomalaisista. Jouluksi suomalaiset ostavat yhteensä jopa yli viisi miljoonaa kiloa kinkkua. Lihatiedo