Joulun perinneruuat pitävät edelleen pintansa – Kotimaisuus ja vastuullisuus näkyvät silti entistä enemmän suomalaisten joululautasilla

Vaikka kinkku pitääkin pintansa, joulupöytään etsitään myös vaihtoehtoja perinteiden ulkopuolelta. Monikäyttöiset kalat ja kasvikset tuovat joulupöytään uutta ilmettä ja makuja. Kuva: Heini-Maria Kaakkurivaara

Perinteistä on lupa myös poiketa esimerkiksi Marttaliiton kala–kasvis-menulla. Tärkeintä on yhteinen joulupöytä, jossa on huomioitu kaikkien makumieltymykset.

Joulu on aikaa, jolloin kunnioitetaan vanhoja perinteitä usein myös ruokapöydässä. Yksi perinteisistä ruuista on joulukinkku, jota aikoo HKFoodsin teettämän kinkkukyselyn mukaan syödä 80 prosenttia suomalaisista. Jouluksi suomalaiset ostavat yhteensä jopa yli viisi miljoonaa kiloa kinkkua. Lihatiedo

