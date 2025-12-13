Paikallisuutiset
Jouluisissa kranssityöpajoissa saa toteuttaa luovuutta ‒ Liisa Hovila: ”Vain mielikuvitus on rajana”
Kranssit koristavat ovia, seiniä ja kattauksia erityisesti joulun aikaan. Kannuksen Kukkatalo Ruusunen järjestää kranssipajoja, joissa osallistujat voivat punoa oman tyylinsä mukaisen koristeen.
Kukkatalo Ruususen yrittäjän Liisa Hovilan mukaan kranssipajat ovat suosittuja erityisesti syksyisin ja joulun alla. Hänen mukaansa pajat ovat pidetty aktiviteetti työpaikkojen virkistyspäivissä. Ruususen tiloissa järjestettäville kursseille mahtuu yleensä 7‒12 henkeä.
– Lisäksi olemme käyneet esimer