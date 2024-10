Kolumnit

Jorma Ronkaisen kolumni: Elämä on kuin ikuisesti voimassa oleva kaveripyyntö: "Haluatko olla ystäväni?"

Jorma Ronkainen Lestijoki

Jorma Ronkainen Kuva: Lestijoki

Aleksis Kiven päivänä sopii aloittaa:”Katsos nyt, kuinka syntyy aatoksesta aatos ja sanasta sana.” Siispä sanoja ja aatoksia.

Aleksis Kiven, sinun ja minun minuus on muodostunut ja kehittynyt sisältä- ja ulkoapäin, sitä on muovannut ja kehittänyt sekä ympäristö että muodostuva minuus. Tämä on luonnol