Urheilu

LoVen Joosua Niemelä tekee lohtajalaista jalkapallohistoriaa

Lohtajan Veikkoja edustava Joosua Niemelä on valittu 27.-30. lokakuuta Eerikkilässä järjestettävään U15-poikien Tähtitarhatapahtumaan. Niemelä on historian ensimmäinen LoVen pelaaja, joka kyseiseen tapahtumaan on valittu.

Lohtajan Veikkojen Joosua Niemelä valittiin Palloliiton Tähtitarhatapahtumaan, joka järjestetään Eerikkilässä. Kuva: Roy Frilund

Roy Frilund Lestijoki

– Olihan se kiva fiilis, kun iskä soitti ja kertoi, että minut on valittu. Hienoa päästä vielä kausi päättämään kovalla tasolla, vuonna 2011 syntynyt Joosua Niemelä iloitsee.

Ihan yllätyksenä ei kutsu tullut.

– Vähän uskalsin kutsua odottaakin, kun aikaisemmat tapahtumat olivat hyvin menneet.

Vuoteen 2025 mahtuu erilaisia tapahtumia. Niin sanottuun Huuhkajapolkuun on kuulunut muun muassa Huuhkajaliigaa, alueleirejä ja Huuhkajaturnaus, joissa paikalla ollut Palloliiton tarkkailijoita. Turnaus ja leirit menivät hyvin ja nyt edessä on tämän vuoden huipentuma, Eerikkilän tapahtuma.

Koko maasta Tähtitarhaan valittiin kahdeksan maalivahtia ja 80 kenttäpelaajaa. Eerikkilässä ohjelmassa on luentoja, mutta ennen kaikkea pelejä sekä pelipaikkaisia harjoituksia. Pelaajat jaetaan neljään eri joukkueeseen ja yhteensä luvassa on neljä peliä per pelaaja.

Joosua Niemelä haluaa onnistua myös Tähtitarhassa.

– Tavoitteena on U16-maajoukkue. Se on tämän hetken päätavoitteeni. Jos en vielä Tähtitarhan kautta sinne pääse, vielä se mahdollista on alueleirien kautta, Niemelä toteaa.

Ensi kesänä LoVella on miesten joukkue.

Tulevaisuuden haaveet ja tavoitteet ovat vielä pitemmällä.

– Haluaisin ulkomaille pelaamaan ja myös maajoukkueeseen. Toki se vaatii töitä, paljon töitä. Pitää vaan treenata vielä enemmän, lohtajalaisnuorukainen tietää.

Niemelä, joka opiskelee Lohtajan koulussa, aloitti jalkapallouransa Tampereen Ilveksessä. Ensikosketukset jalkapalloon hän otti kuuden vanhana. Lohtajalle perhe muutti jo useita vuosia sitten. Joosua edusti KPV:tä parin kuukauden ajan, mutta siirtyi sitten LoVen riveihin.

Mikä on sinun suosikkipelipaikkasi?

– Olen pelannut hyökkääjänä ja keskikentällä. Joskus pienenä myös maalivahtina. Hyökkääjä on lempipaikkani. Tykkään tehdä maaleja.

Niitä maaleja syntyi myös kesällä 2025. Ikäluokkansa Kakkosessa Niemelä pelasi 16 peliä, tehden niissä 24 maalia. LoVe voitti sarjan ja nousi ensi kaudeksi Ykköseen.

LoVen joukkuetta valmentaa kolmikko Jaana Pietilä, Veli-Matti Nissilä ja Juhana Niemelä.

Pietilä iloitsee Joosua Niemelän pääsystä Tähtitarhaan.

– Tämä on osoitus siitä, että aina ei tarvitse ison seuran olla taustalla. Pienemmistäkin seuroista voi eteenpäin ponnistaa. Toivottavasti tämä kannustaa myös muita junioreita, Pietilä toteaa.

– Joosua elää jalkapallolle. Hän on motivoitunut, ahkera harjoittelija myös vapaa-ajalla.

LoVen vuonna 2011-syntyneiden tarina on ihan sitä parasta mitä jalkapallossa voi olla.

– Pelaajat olivat 4-5-ikäisiä kun aloitimme. Yhteistä taivalta on jo kymmenen vuotta ja runko pysynyt samana. Kehitys on ollut nousujohteista, Jaana Pietilä toteaa.

Kakkosen sarjavoitto ja sitä seurannut nousu ei jäänyt kauden ainoaksi saavutukseksi. Jyväskylässä pelatussa Comets-cupissa LoVe saavutti hopeaa. Lähellä oli myös Kokkola-Cupissa, mutta hävitty rankkarikisa pudotti joukkueen mitalipeleistä.

Kun LoVella ei kesällä miesten edustusjoukkuetta ollut, 2011-syntyneet olivat seuran vanhin miestenjoukkue.

– Ensi kesänä LoVella on miesten joukkue, Joosua Niemelä tietää.

Niemelän matka kohti Eerikkilää alkaa tulevana sunnuntaina. Kun noin jalkapallosta kiinnostunut on, pakko kysyä mikä on hänen suosikkiseuransa ja kuka suosikkipelaaja.

– Suosikkiseurani on Manchester United. Pelaajasuosikkejani ovat Bayern Munchenin Michael Olise ja Barcelonan Marcus Rashford, Niemelä vastaa.

Palloliiton Tähtitarhatapahtumaan valittiin myös KPV:n Ossi Niittykoski. Pietarsaaren Jarosta mukana on neljä pelaajaa.