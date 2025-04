Mielipiteet

Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: ”Kansanvalta puhuu, mutta kuinka laajasti?”

Alue- ja kuntavaaleissa on käytössä eriväriset äänestyslipukkeet. Oliko se syy ennakkoäänten laskuun kuntavaaleissa?

Lestijoki

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kansanvalta puhuu sunnuntaina, kun alue- ja kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on. Kuinka laajasti kansa pääsee ääneen, on sitten toinen asia. Ennakkoäänestys on ollut laimeaa. Päästäänkö kuntavaaleissakaan yli 50 prosentin äänestysprosentin? Täytyy toivoa, että pyhänä kansa löytää vaaliuurnille