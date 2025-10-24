Paikallisuutiset

Jarmo Kauppinen kommentoi Eliel Koskelan osallistumista Vimpelin leirityksiin: ”Ilman tätä emme olisi Elieliä Kannuksen Urassa saaneet enää pidettyä”

Kannuksen Uran Eliel Koskela syöksymässä kotipesään. Kuva: Ari Kungas

Kannuksen Uran sopimuspelaaja Eliel Koskelan osallistuminen Superpesisjoukkue Vimpelin Vedon leirityksiin on aiheuttanut jonkin verran kysymyksiä. Mikä on Uran edelliskauden kapteenin rooli kasvattajaseurassaan ensi kesänä?

– Seurojemme välinen yhteistyö mahdollistaa tällaisia yksittäistä pelaajaa palvelevia ratkaisuja. Viime vuonna Ura tarjosi Vimpelin sopimuspelaaja Jussi Vihriälälle vastuullisen roolin ykköspesisjoukkueessamme, Uran edustusjoukkueen manageri ja juniorivalmennuspäällikkö Jarmo Kauppinen selventää.

– Tämän yhteistyön myötä Elielille tulee upea mahdollisuus mitata tasoaan yhdessä superin vahvimmista joukkueista, Kauppinen jatkaa.

Kauppisen mukaan Koskela on kiistatta superpesistasoinen pelaaja.

– Ilman tätä Vimpelin Vedon kautta järjestynyttä mahdollisuutta, emme olisi Elieliä Urassa saaneet enää pidettyä, niin monta superpesisjoukkuetta hänen perässään oli kauden jälkeen.

Henkilökohtaisesti toivon, että hän onnistuu ja tekee läpimurtonsa.

Pelaako Koskela sitten Urassa ensi kaudella?

– Vimpelin joukkue on kiven kova ja siihen murtautuminen vaatii paljon, todennäköisesti Eliel pelaa Urassa ensi kauden. Henkilökohtaisesti toivon, että hän onnistuu ja tekee läpimurtonsa. Nuoria urheilijoita pitää ymmärtää, kun he urallaan haluavat eteenpäin ja toteuttaa unelmiaan.

Meidän tehtävä seurana on paiskia hartiavoimin töitä, että saamme toimintaamme kehitettyä sille sarjatasolle, että voimme omia kasvattejamme myös saada kotoutettua.

Kauppinen haluaa kehittää Uraa ottamaan seuraavaa askelta kohti miesten superpesistä.

– Se vie kuitenkin aikaa ja samalla tahdomme pitää omista kasvateistamme kiinni. Meidän tehtävä seurana on paiskia hartiavoimin töitä, että saamme toimintaamme kehitettyä sille sarjatasolle, että voimme omia kasvattejamme myös saada kotoutettua.

Kauppisen mukaan seura on ottanut joka vuosi oikeansuuntaisia askelia kohti pääsarjatasoa.

– Seuran ja sidosryhmien tehtävä on vastata siitä, että sarjataso, toiminta ja olosuhteet ovat sellaiset, että unelmien toteuttamisen perään ei tarvitse lähteä muualle, ja siinä riittää vielä ihan kiitettävästi työsarkaa.