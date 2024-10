Kulttuuri

Erja Tulasalon kirja ehdolla Botnia-palkinnon saajaksi - ”Ehdokkaat uskalsivat tarttua arkoihinkin aiheisiin”

Himankalaislähtöisen Erja Tulasalon kirja Oranssi puutarha on ehdolla Botnia-palkinnon saajaksi. Kuva: Sami Mannerheimo

Himankalaislähtöisen Erja Tulasalon kirja Oranssi puutarha on ehdolla Botnia-palkinnon saajaksi. Botnia-palkinto on Oulun kirjailijaseura ry:n vuosittain myöntämä palkinto teokselle, jonka tekijä on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta tai toimii siellä. Seuran hallituksen nimeämä valintaraati nimeää voitt