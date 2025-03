Paikallisuutiset

Enemmistö Kannuksen ehdokkaista tahtoo lisää tuulivoimaa – Kriittisiäkin kommentteja löytyy: ”Haluammeko 30 Eiffel-tornia välkkymään ja vilkkumaan”

Kuuronkallion tuulipuisto oli ensimmäinen tuulivoima-alue Kannuksessa. Kuva: Jorma Ronkainen

Lestijoen vaalikoneeseen vastanneiden kannuslaisehdokkaiden enemmistö kannattaa lisää tuulivoimaa nykyisten voimaloiden lisäksi. Kannuksessa on kolme tuulivoima-aluetta; Mutkalammin, Kaukasennevan ja Kuuronkallion tuulipuistot. Suunnitteilla on useampiakin uusia tuulivoimala-alueita Kannukseen ja my