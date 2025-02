Ihmiset

Elämänmuutoksen aika: Yrittäjänaiset hankkivat yhteisen työtilan

Maria Viitasalo ja Jenni Kuusela hoitavat ja auttavat Toholammilla.

Kaisa Suomala Lestijoki

Jenni Kuusela (vas.) kouluttautui työn ohessa ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, Maria Viitasalo hermoratahierojaksi. Yhteisen työtilan avajaisia juhlitaan 19. helmikuuta. Kuva: Kaisa Suomala

Jenni Kuuselaa ja Maria Viitasaloa yhdistää moni asia. Kumpikin on 45-vuotias; kumpikin on tehnyt pitkän uran palkkatyössä omalla alallaan; kumpikin on osa-aikainen yrittäjä, ja kummankin yrityksen toimiala liittyy ihmisten hoitamiseen ja auttamiseen.

Naapuripaikkakunnilla eli Toholammilla ja Kannuks