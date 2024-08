Paikallisuutiset

Bablo tulossa hyvillä fiiliksillä Kannuksen Syysriehaan: ”Illan kattaus suorastaan pursuaa testosteronia”

Mukana Bablon lisäksi T.T. Purontaka, Ikirouta ja bilebändi Onion

Lestijoki

Bablo esiintyy Kannuksessa tulevana lauantaina.

Kannuksen Rauhalassa vietetään tulevana lauantaina kolmatta kertaa livemusiikkitapahtuma Syysriehaa.

– Tarkoitus on saada ihmiset liikkeelle viihtymään ja nauttimaan kotimaisesta musiikista. Meillä on myös festarimeininkiä eli meiltä saa ruokaa ja juomaa. Tällä kertaa on mm. Pöntiön possua tarjolla,