Paikallisuutiset
Asukkaat voivat hakee vettä kanistereissa Salesta – Lestijärvellä vedenjakelu on keskeytetty
Lestijärven kunnan vedenpumppaamossa on havaittu vika, jonka vuoksi vedenjakelu on keskeytynyt tänään maanantaina 29.9.2025 klo 13 alkaen. Vian korjaustyöt ovat parhaillaan käynnissä, mutta keskeytyksen kestosta ei ole vielä tarkkaa tietoa.
Keskeytys koskee seuraavia alueita: Paranta, Änäkkälä–Mattila, Kirkonkylä, Kangasvieri, Niemi sekä Sikosaaresta Mustalahteen.
Asukkaille on järjestetty väliaikainen vedenjakelu. Vettä on saatavilla 5 litran kanistereissa noin klo 16 alkaen Sale Lestijärveltä (Lestintie 48 A). Vedenjakelu tapahtuu rajoituksella yksi kanisteri per talous.
Lestijärven kunta pahoittelee häiriöstä aiheutuvaa haittaa ja tiedottaa asiasta lisää heti, kun uutta tietoa vedenjakelun palautumisesta on saatavilla.
