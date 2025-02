Mielipiteet

Anne Jussilan mielipide: ”Millainen on elinvoimainen kylä?”

Lestijoki

Mitä on elinvoimainen kylä? Kylä on aktiivinen. Kylästä löytyy yritystoimintaa, palveluja. Kylästä on hyvät liikenneyhteydet. Teiden kunto, miten hoidetaan ?

Hyvä joukkoliikenne on mahdollisuus. Kylältä löytyy harrastusmahdollisuuksia. Vetovoima uusille asukkaille vuokra-asuntoja, myytäviä kohteita.

