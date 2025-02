Paikallisuutiset

Aloitteet kunnan käsittelyssä jo pitkään: Toholampi miettii aurausta ja koirapuiston paikkaa

Liisa Ängeslevä Lestijoki

Toholammilla on tavoitteena hoitaa ikäihmisille aurauksia, vaikka heillä ei kotipalvelusopimusta olisikaan. Kuvituskuva.

Toholammilla on parikymmentä yhden tai kahden ihmisen taloutta, jotka tarvitsisivat apua lumenauraukseen, mutta he eivät sitä saa. Kunta hoitaa aurauksen niihin talouksiin, joihin on kotipalvelusopimus tai toinen toimii omaishoitajana. Kotipalvelusopimustalouksia on noin 30.

Kunnassa on käsitelty val